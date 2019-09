Ingyenes koncertet ad Bryan Adams (videó)

Az énekes kifejezetten erre az estére összerakott, kétórás exkluzív show-val készül.

Az Origó arról ír, hogy szeptember 28-án a budapesti Hősök terén lép fel Bryan Adams. Az ingyenes koncertet a Skandináv lottó 20. születésnapjára szervezik.

Legutóbbi, az idén tavasszal megjelent Shine A Light című albumának címadó dalát Ed Sheerannel közösen írták. Mielőtt felkérte volna Sheerant, egyszer találkoztak élőben is, és mint mondja, Ed Sheeran esetében az volt az érzése, hogy nagyon jól működne vele a közös munka.

„Valóban ő volt a legjobb választás a dalhoz” – fogalmazott a lapnak adott interjúban Bryan Adams.

Tavaly mutatták be az ismert film alapján készült, Pretty Woman című musicalt a Broadwayn, amelynek szintén Adams írta a dalait. Ezzel kapcsolatban elmondta, egy teljes évig volt műsoron a Broadwayn. Mostanában mutatják be Németországban, jövőre megy az előadás Londonba. Arról is beszélt, hogy egy hasonló felkérésre bármikor újra igent mondana. Ha azonban választhatna, akkor egy gyerekfilm mellett döntene.

„Azt például nagyon élveztem, mikor a Szilaj, a vad völgy paripája című, 2002-es animációs filmhez írtam dalokat. Biztosan valami hasonlót választanék, ha lehetne” – tette hozzá.

A zenész azt is elárulta, hogy a budapesti koncertje után valamivel tovább marad nálunk, mert azt tervezi, hogy körülnéz Magyarországon.

A dalok írásával kapcsolatban megjegyezte, az egyik legjobb érzés, mikor az ember hallhatja a már elkészült, de még ki nem adott dalt.

„De legalább annyira jó érzés, mikor az ember először lejátszik egy új zenei ötletet. A legjobb pedig az, amikor először hallja az új dalt a rádióban” – fogalmazott Bryan Adams, aki saját slágereivel kapcsolatban úgy nyilatkozott, ő is azokat kedveli a legjobban, amiket az emberek.

„A dalok természetes módon másznak bele az ember fülébe. Például a Summer of ’69 című nótának 10 évre volt szüksége ahhoz, hogy slágerré váljon. És óriási dolog, hogy 35 év után is azt mondhatjuk, hogy sláger” – mondta a zenész, aki minden koncertjére figyelmesen válogatja ki a dalokat.

„Elsősorban azokat válogatom ki, amelyek a legjobban működnek élőben. Ezen kívül nyilván szempont az is, hogy mit hallottak, vagy mit hallhattak az emberek korábban, miket játszottak a rádióban. És

Budapesten is előadok néhányat az új számaim közül.

A koncertre való készülésnek ezt, a válogatós részét én kifejezetten kedvelem” – jegyezte meg.

A zenélés mellett szenvedéllyel fotózik, már-már profi a szakmában, saját albuma is jelent már meg. Mint mondja, mindig van nála fényképezőgép, de nem biztos, hogy használja is.

„Én mindig átgondolt, jól előkészített módon fotózom. Úgy is mondhatnám, hogy ha fotózom, annak oka van, soha nem random módon fényképezgetek. Ennek némileg ellentmond, hogy mindig van nálam fényképezőgép. Soha nem lehet tudni…”

Bryan Adams vegán életmódot folytat, és otthonában paradicsomokat is termeszt. Elárulta:

nagyon várja már, hogy megkóstolhassa a magyar gyümölcsöket és zöldségeket.

„A turnéinkon ezzel nem lehet gondom, hiszen egy 40 fős csapattal utazunk, és minden nagyon jól meg van szervezve. A csapattal rengeteg eszköz, így konyha is utazik” – mondta.