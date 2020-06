Lezárta a honvédség a Kisréti utca egy részét

Jutaspusztai olvasónk néhány napja jelzete, váratlanul lezárta a Kisréti utca egy részét a Magyar Honvédség, így a helybéliek kedvelt sportoló és kutyasétáltató zöldterületét vették el, egyben nem közelíthető meg a második világháborús ejtőernyős katasztrófa emlékműve sem.

A katonai lő és gyakorlótérre vezető út a Földhivatal Online elektronikus nyilvántartási rendszer, nem hivatalos tulajdoni lapjai szerint több helyrajzi számon szerepel, egy része Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van, egészen a város határát jelző tábláig, majd egy a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonában, de a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő útszakasszal folytatódik, amit ismét egy veszprémi Önkormányzati út követ.

A mostani lezárás bonyolultságát az adja, hogy a lőtér határát jelző táblák az elmúlt 15-20 évben közel kétszáz méterrel arrébb helyezkedtek el így senkit nem akadályoztak a szabad mozgásában, jelenleg pedig, az Önkormányzati utak között elhelyezkedő katonai kezelésű útra kihelyezetett lezárás okán megközelíthetetlenné vált egy Önkormányzati közút és egy a lőtérrel szomszédos magánterület is.

A piramis alakú, pirosra festett betontömbökkel – melyek korábban harckocsiakadályként funkcionáltak – és belépést tiltó táblával jelölt úton haladva juthattak el a katonai területen található, közismert jutaspusztai ejtőernyős emlékműhöz is azok, akik kegyeletüket szerették volna leróni a hősi halott magyar ejtőernyős és repülő katonák emléke előtt. 1941. április 12-én ugyanis délvidéki bevetésre indultak az egykori Jutas repülőtérről magyar ejtőernyős katonák egy SM-75 típusú repülőgéppel, ami felszállás közben balesetet szenvedett, földnek csapódott, majd kigyulladt. A balesetben a repülőgép személyzetéből négyen, valamint tizenhat ejtőernyős, köztük vitéz Bertalan Árpád őrnagy, az 1. Magyar Királyi Ejtőernyős Zászlóalj parancsnoka életét vesztette. A balesetben elhunytak tiszteletére 1991-ben állították fel M. Nagy József szobrászművész alkotását, mely ezidáig szintén zavartalanul megközelíthető volt…

A Jutaspusztáért Egyesület elnöke Adamecz Zoltán a NAPLÓ érdeklődésére elmondta, ez az eset rendkívül jól rávilágít a Veszprém-Jutas városrész közúthálózatát érintő problémára. A településen több olyan önkormányzati út is kialakításra került a tervezőasztalon, mely a valóságban nem létezik, járhatatlan, vagy épp a semmibe vezet. Jelenleg több olyan ingatlantulajdonos is van Jutaspusztán aki csak egy másik helyrajzi számú ingatlanról tudja megközelíteni akár otthonát is, ami mindaddig nem jelent problémát, míg például azt a területet ahol most utat jártak ki, a tulajdonosa be nem keríti, vagy el nem adja. Ekkor bár a település rendezési térképén kijelölik, azt az utat ahol a lakóház tulajdonosa haza tud majd menni, de a valóságban az az út nem lesz ott. Készült nemrégiben egy kishíd is az egyik ilyen utcára – mondja Adamecz Zoltán – ugyanakkor az a helyzet, hogy ez az út egy járhatatlan fás területre vezet, gyakorlatilag ott gépjárművel közlekedni nem lehet.

A Kisréti utca lezárásának helyszínén azt tapasztaltuk, hogy több jutasi és a városból érkező lakos is megdöbbent a tiltáson. Volt, aki autóval, kutyájával érkezett, évek óta itt futtatta nagytestű háziállatát, mert itt nem zavart vele senkit, most ezt már nem teheti meg, noha eddig se tehette volna, hisz a zöldterületek java része a lőtérhez tartozik, vagy magánterület, csak eddig ezek a tevékenységek senkit nem zavartak, és a lőtér működését sem zavarták a civil lakosok…

Adamecz Zoltán felhívta a figyelmet egyébként arra is, hogy a most megközelíthetetlenné vált önkormányzati úton nem tudja majd a városüzemeltető a kötelező karbantartási és síkosságmentesítési munkálatokat elvégezni sem, ha csak nem kap engedélyt a katonai úton történő áthaladásra.

Ha ezt az engedélyt viszont bárki megkapja, a katonai táblán jelzett életveszélyes területre juthat, itt kell esetlegesen munkát végezniük? Milyen védőfelszerelésben dolgozhatnának, tartózkodhatnának itt civil emberek? Vagy néhány tíz méterrel a tábla után található Önkormányzati út esetleg már nem életveszélyes? – tette hozzá kérdéseit Adamecz Zoltán.

Egy helyi lakos pedig arról beszélt újságunknak, hogy bár tisztában van azzal, hogy a lőtér széli zöldterületek katonai tulajdonban vannak, de nem érti miért pont most zárták ezt el előlük? Nehezteli azt, hogy a környező ingatlanokon ahol eddig egybefüggő zöldterületek álltak egyre több kerítés épül, most pedig a honvédség is elveszi azt a keveset is, amivel eddig nem törődtek. –Lassan nincs hova mennünk a családdal, sétálni és kikapcsolódni, megfuttatni a kutyát, vagy csak épp levegőzni egyet, kerítések és tiltások mindenhol, ha hadgyakorlat van, pedig szó nélkül viseljük el a helikopterek és tankok dübörgését éjjel, nappal? – panaszolja névtelenségét kérve.

A kialakult helyzettel kapcsolatban megkerestük Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát, akik érdeklődésünkre elmondták: Hegedűs Barbara alpolgármester asszony, a terület önkormányzati képviselője lakossági bejelentést követően, a Bakony Harckiképző Központ illetékes kollégáival együttműködve szemrevételezte a panaszt és a következő megállapításokat tette:

A Honvédség a belépést tiltó tábla kihelyezésével nem követett el szabálytalanságot, az teljesen jogszerű lépés volt. A tábla kihelyezésére azért volt szükség, mert gyakran előfordult, hogy civilek – kirándulók, sportolók és helyi lakosok kutyasétáltatás céljából – hatoltak be katonai területre, ahol gyakorlatok zajlottak – ezzel kockáztatva testi épségüket.

A Honvédség munkatársai kifejezetten együttműködőek voltak, Hegedűs Barbarával folytatott egyeztetésük eredménye, hogy hátrébb, az emlékműhöz közelebb helyezik az említett belépést tiltó táblát. Fontos kiemelni, hogy továbbra is saját felelősségre látogatható az emlékmű!

A Honvédség – ahogy eddig is – ezentúl is hivatalos tájékoztatást küld a közeljövőben zajló lőtéri gyakorlatokról, valamint ezt kiegészítve a továbbiakban külön tájékoztatnak azon időpontokról, amikor különösen veszélyes az említett területet látogatni civilek számára, illetve lezárása is kerül az említett okokból kifolyólag.

Az Önkormányzat és a Honvédség számára is a legfontosabb szempont a civilek testi épségének megőrzése és biztonságuk garantálása, éppen ezért kérik a lakosságot, kellő körültekintéssel, a szabályok figyelembevételével látogassák az említett területet – ahogy eddig is, továbbra is saját felelősségre. – írták közleményükben.

Kerestük az érintett út egy szakaszát kezelő Honvédelmi Minisztériumot is, de Kommunikációs Osztályuk kérdéseinkre ezidáig még nem reagáltak, amint válaszolnak, frissítjük írásunkat!