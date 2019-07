Jó udvarhölgyként igényes dzsesszre invitálja a látogatókat Harcsa Veronika

Ha jógával indítaná a napot, babzsákon heverészne, vagy interaktív énekes workshopon venne részt, mindezt igényes dzsessz zene és borok kíséretében, akkor a Harcsa Veronika-udvar az ön helye a Művészetek Völgyében.

Harcsa Veronika énekes, dalszerzővel kedden beszélgettünk a neve által immár hatodik éve fémjelzett kapolcsi dzsessz udvarban, a Művészetek Völgyében. Gondos háziasszonyként nemcsak összeállítja a koncertműsort és a nap közbeni programok tematikáját, hanem fogadja és bemutatja a fellépő zenekarokat, elbeszélget az ismerősökkel, vendégekkel. Mint mondta, az összművészeti fesztivál ötödik napra már teljesen elvesztette az időérzékét és feloldódott. Szerencsére segítségére van négyfős stábja és két hangmérnök. Habár testhez álló számára és hálás az udvarhölgyi szerep, azért sok energiára van szükség a tíz nap alatt. Napi öt koncert csendül fel az udvarban, ami lehetővé teszi a klasszikusabb produkciók mellett az újak, fiatalok bemutatkozását.

– Érdekes tapasztalat, hiszen énekesként mindig az egyik oldalon állok, de így megismerhetem a koncertszervezés másik oldalát, a döntés folyamatát, hogy mi alapján válogatom ki a fellépőket. Ez a fesztivál hivatalos dzsessz udvara, de lazán kezelem, ugyanis nemcsak szigorú értelemben vett dzsessz produkciók lépnek fel, hanem olyanok is, melyekben helye van a spontaneitásnak, kísérletezésnek, újítási vágynak. Számomra a dzsessz nem feltétlenül egy jól körülhatárolható műfaj, hanem inkább egy zenei attitűd. Gyakran megtalálom ezt akár egy pop vagy elektronikus produkcióban is – avatott be örömmel házigazdai teendőibe, motivációiba.

Harcsa Veronika nap közben énekes workshopokat tart, melyek egyfajta kulcsokat adnak a hallgatóságnak, miáltal más füllel, kapaszkodókkal hallgathatják az esti koncerteket. A legtöbb fellépő magyar, de van egypár külföldi is. Az utolsó hétvége kínálatából kiemelte a pénteki zongoranapot, azon belül is a Sárik Péter Trió Bartók-műsorát. Szombaton ajánlja Myrddin de Cauter belga flamenco gitáros előadását, aki csellista lányával áll színpadra. Illetve az amerikai származású, Csehországban élő, erős kisugárzású Ashley Abrman énekesnő új, lehengerlő projektjét. Vasárnap érdemes fülügyre venni Tóth Viktor Könnyen érthető dzsessz című interaktív előadását. A zárókoncertet pedig Snétberger Ferenc adja tanítványaival.

Zenei pályafutása kapcsán megosztotta, Gyémánt Bálint dzsesszgitárossal kiegészítették duójukat belga bőgőssel és dobossal, és most vannak túl egy húszállomásos nemzetközi turnén. A nyár a fesztiváloké, ősztől újraindulnak a klubkoncertjei.